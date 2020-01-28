Эксперты отметили важность социального блока и роли Госсовета в поправках к Конституции

Социальный блок поправок и усиление роли Госсовета — наиболее важные изменения, которые содержатся в законопроекте президента о поправке к Конституции. Такое мнение выразили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного изменениям в Конституции.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева считает, что первым важным социальным изменением стало закрепление в Конституции нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Не менее важны поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации пенсий и социальных пособий.

По ее словам, социальная политика становится все более адресной, более четкой, точной, прозрачной.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что наиболее важными моментами в законопроекте о поправке к Конституции стало укрепление государства и институтов власти. В частности, речь идет об определении статуса Госсовета.

Эксперт напомнил, что Госсовет не обладает никакой конституционной формой, значит любые его решения приводились в жизнь только через поставления, которые подписывал президент.

«То есть, президент лично должен был легитимировать любое решение Госсовета, только после этого оно становилось реальным. Это неправильно», — сказал Данилин.

Эксперт также назвал Госсовет «важнейшей составляющей современной стратегической политики России».

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что изменения в Конституцию нужно рассматривать комплексно. Однако он бы выделил поправку о запрете высшим должностным лицам иметь иностранные гражданство и вид на жительство заграницей. По его словам, изменения уже давно обсуждаются как экспертами, так и обществом в целом.

Напомним, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции