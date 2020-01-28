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18:05   28 Января 2020
Россия

Депутат Вишневский помогал собирать деньги на помощь террористам в день снятия блокады

Депутат Вишневский помогал собирать деньги на помощь террористам в день снятия блокады

Депутат ЗакСа Борис Вишневский и представители петербургского отделения партии «Яблоко» используют любые скандальные поводы, потому что не в состоянии применить другие. Об этом в комментарии «ПолитЭксперту» заявил руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Ранее Вишневский активно рекламировал в Facebook аукцион в поддержку заключенных по делам о создании террористического сообщества «Сеть» и экстремистской организации «Новое величие» (деятельность обоих запрещена в РФ). Аукцион провели в понедельник, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда.

Депутат Вишневский помогал собирать деньги на помощь террористам в день снятия блокады

Руководитель центра урегулирования социальных конфликтов напомнил, что для Петербурга такое событие, как снятие блокады, очень важное. Однако не для активистов во главе с депутатом ЗакСа.

«В очередной раз приходится говорить о том, что они используют любой повод для того, чтобы название "Яблоко" прозвучало в СМИ», — считает Олег Иванов.

По его словам, партия давно утратила популярность, а в Государственную думу члены «Яблока» проходили в последний раз около 20 лет назад, что говорит о крайне низкой поддержке населением. Поэтому Борис Вишневский и представители петербургского отделения партии используют любые поводы ради привлечения более молодой аудитории, которая еще не успела разочароваться в «Яблоке».

«Конечная цель — получить политические или финансовые дивиденды, в том числе и от Запада», — резюмировал Олег Иванов.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #общество #вишневский

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