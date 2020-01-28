Долгов считает, что вина за кризис в Ливии лежит целиком на странах НАТО

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов назвал обсуждения главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом о нынешней ситуации в Ливии «крайне нелепыми и циничными». Слова эксперта приводит Федеральное агентство новостей во вторник, 28 января.

По мнению собеседника издания, именно США и Турция виноваты во всех нынешних бедах ливийского народа, поэтому их переговоры и заявления о недопустимости вмешательства в дела Ливии выглядят «крайне нелепо и цинично». Он подчеркнул, что к разрухе и гражданскому конфликту в Северной Африке привели действия американцев.

«Фактически государства НАТО несут полную ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии», — напомнил эксперт.

Долгов также отметил, что виновниками кризиса в Ливии являются США. Почвой для дальнейшей напряженности послужила поддержка американцами радикальных исламистских группировок, выступавших против лидера Ливии Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году, напомнил он.

Собеседник ФАН навал нынешнее поведение Запада циничным и также призвал не допустить вмешательства других государств во внутренние дела североафриканской страны.