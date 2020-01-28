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16:45   28 Января 2020
Россия

Патриарх Кирилл призвал вывести аборты из ОМС, чтобы увеличить население России

Патриарх Кирилл призвал вывести аборты из ОМС, чтобы увеличить население России

Сокращение количества абортов поможет увеличить население России на 10 миллионов человек за 10 лет. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что умножение населения – одна из важнейших целей, которые стоят перед государством. По его мнению, этот вопрос решается очень просто – достаточно вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Патриарх Кирилл заявил, что другие способы не помогут решить эту проблему.

«Я неоднократно поднимал эту тему и буду говорить об этом, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования», — отметил Патриарх.

Ранее РПЦ публиковали текст документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Согласно ему, эмбрион приравнивается к человеку, так как не может считаться частью материнского тела. Аборт должен быть приравнен к убийству, на каком бы сроке он не производился, уверены в РПЦ.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #патриарх кирилл #увеличение #омск #рпц #население #аборты

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