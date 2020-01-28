Патриарх Кирилл призвал вывести аборты из ОМС, чтобы увеличить население России

Сокращение количества абортов поможет увеличить население России на 10 миллионов человек за 10 лет. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что умножение населения – одна из важнейших целей, которые стоят перед государством. По его мнению, этот вопрос решается очень просто – достаточно вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Патриарх Кирилл заявил, что другие способы не помогут решить эту проблему.

«Я неоднократно поднимал эту тему и буду говорить об этом, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования», — отметил Патриарх.

Ранее РПЦ публиковали текст документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Согласно ему, эмбрион приравнивается к человеку, так как не может считаться частью материнского тела. Аборт должен быть приравнен к убийству, на каком бы сроке он не производился, уверены в РПЦ.