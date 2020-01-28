Кабмин поддержит проект об оказании помощи без письменного согласия пациента

Правительство подготовило положительный отзыв на проект закона о праве для бригады скорой помощи оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента. Об этом во вторник, 28 января, сообщила директор правового департамента министерства здравоохранения Светлана Соловьева.

Ранее председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов и депутат Юрий Кобзев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому бригаде скорой медицинской помощи разрешат по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях помогать пациентам без письменного согласия. «Отзыв положительный. Единственное, предлагается одна редакционная правка», — ответила Соловьева в ходе рабочего совещания комитета ГД по охране здоровья.