Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

 Экс-депутат ЛДПР Худяков предложил русским «Достойную жизнь»

Экс-депутат ЛДПР Худяков предложил русским «Достойную жизнь»
Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

 Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарэт ан-Нуман в Идлибе

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарэт ан-Нуман в Идлибе

 Перенджиев заподозрил Турцию в темных делишках на территории Идлиба

Перенджиев заподозрил Турцию в темных делишках на территории Идлиба
Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

Поддержка фигурантов дела «Сети» испортит репутацию Вишневского и Резника — политолог

 Экс-депутат ЛДПР Худяков предложил русским «Достойную жизнь»

Экс-депутат ЛДПР Худяков предложил русским «Достойную жизнь»
Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

 Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарэт ан-Нуман в Идлибе

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарэт ан-Нуман в Идлибе

 Перенджиев заподозрил Турцию в темных делишках на территории Идлиба

Перенджиев заподозрил Турцию в темных делишках на территории Идлиба
16:54   28 Января 2020
Весь мир

«Белые каски» прибыли в Идлиб для провокации с отравляющими веществами

«Белые каски» прибыли в Идлиб для провокации с отравляющими веществами

Более 40 сотрудников так называемых «Белых касок» и несколько автомобилей прибыли в деревню Эйната в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмада Казема.

По его словам, группа людей прибыла предположительно с целью подготовки или постановки химтаки для последующего обвинения сирийской армии.

Ранее провозащитники сообщили, что боевики намерены провести провокацию с химоружием в случае начала наступления правительственных сил. Схроны с отравляющими веществами находятся у террористов, как в провинции Идлиб, так и на западе Алеппо и в горной Латакии.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что сирийские боевики вместе с сообщниками из «Белых касок» готовят провокацию с применением отравляющих веществ.

Напомним, в декабре боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» совместно с «Белыми касками» уже пытались организовать подобную провокацию. Тогда террористы планировали отравить несколько деревень химическим оружием, чтобы позже распространить фотоотчет в подконтрольных СМИ и обвинить в произошедшем легитимные власти Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия #белые каски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...