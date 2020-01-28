«Белые каски» прибыли в Идлиб для провокации с отравляющими веществами

Более 40 сотрудников так называемых «Белых касок» и несколько автомобилей прибыли в деревню Эйната в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмада Казема.

По его словам, группа людей прибыла предположительно с целью подготовки или постановки химтаки для последующего обвинения сирийской армии.

Ранее провозащитники сообщили, что боевики намерены провести провокацию с химоружием в случае начала наступления правительственных сил. Схроны с отравляющими веществами находятся у террористов, как в провинции Идлиб, так и на западе Алеппо и в горной Латакии.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что сирийские боевики вместе с сообщниками из «Белых касок» готовят провокацию с применением отравляющих веществ.

Напомним, в декабре боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» совместно с «Белыми касками» уже пытались организовать подобную провокацию. Тогда террористы планировали отравить несколько деревень химическим оружием, чтобы позже распространить фотоотчет в подконтрольных СМИ и обвинить в произошедшем легитимные власти Сирии.