Пик распространения коронавируса должен случиться через семь дней

Пик распространения смертельного коронавируса из Китая должен наступить через семь дней. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Его слова передает портал Sina во вторник, 28 января.

«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать», — добавил он.

По его словам, это может произойти через 7-10 дней. Однако он отметил, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса.

Ранее врачи перечислили первые признаки заражения коронавирусом 2019-nCoV. По их словам, у заразившихся развивается сухой кашель, повышенная температура тела и слабость. Болезнь может проходить без пневмонии, но сопровождаться сухим кашлем и невысокой температурой.

Жертвами смертельного вируса в Китае стали более 100 человек. Всего пневмонией нового типа в КНР заразились более 4600 человек. Болезнь успела распространиться за территорию Китая и была обнаружена в 14 странах, в том числе в США, Японии, Канаде, Вьетнаме и других.