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16:41   28 Января 2020
Россия

Яшин выступил против поправок в Конституцию, которые предлагал сам 11 лет назад

Яшин выступил против поправок в Конституцию, которые предлагал сам 11 лет назад

Акция несогласия с планами изменения Конституции РФ пройдет 29 февраля в Москве. Среди организаторов – политик Владимир Милов, мундеп Красносельского района Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Приурочена акция к годовщине гибели политика Бориса Немцова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Илья Яшин определил цель протестной акции, как выступление против узурпации власти в России. Он считает, что изменения в Конституции РФ могут стать угрозой демократическим свободам, которые документ декларировал с 1993 года.

Яшин против поправок в Конституцию, которые предлагал сам 11 лет назад

Любопытно, что в 2009 году Яшин считал совсем по-другому. При жизни Немцова оппозиционер писал так:

«Лично у меня нет сомнений, что рано или поздно история поставит перед российским обществом опрос о смене основного закона. Нынешняя конституция писалась под конкретного человека, что в корне подрывает ее легитимность. Именно поэтому почти всем на нее и наплевать, мало кто ее соблюдает, апелляция к конституции зачастую выглядит эдаким юродством».

Яшин пишет, что текст Основного закона вызывает у него множество вопросов, в частности, слишком «большие» полномочия президента. Как только президент России Владимир Путин подтвердил эту точку зрения в своем послании Федеральному собранию, Яшин быстро пересмотрел свою позицию.

Геннадий Гудков и вовсе называл Конституцию РФ «опасной» в 2011 году.

Яшин против поправок в Конституцию, которые предлагал сам 11 лет назад

В 2013 году в журнале «Вопросы национализма» навальнист Владимир Милов критиковал конституцию по всем пунктам. Его не устраивало, что не прописан статус титульной нации как основного правообладателя. Милов предлагал внести в Основной закон поправки после широкого обсуждения общественности.

Напомним, глава РФ Владимир Путин предложил ровно те изменения, которые требовали либералы — расширение возможностей Конституционного суда, передачу части полномочий главы государства в сторону Госдумы и Совета Федерации и так далее. Однако, представители оппозиционного движения резко поменяли свою точку зрения и теперь рвутся на акции против изменения конституции.

Организаторы шествия не кажутся адекватными людьми, которые серьезно хотят заниматься политикой ради блага граждан России. Их борьба – это постоянно менять свою позицию на кардинально противоположную, лишь бы остаться в русле вечного протеста. Складывается ощущение, что они просто хотят протестовать и выступать на подобных акциях, уже даже не важно за что.

Яшин против поправок в Конституцию, которые предлагал сам 11 лет назад

«Крестный отец» оппозиции, беглый олигарх Михаил Ходорковский также предложил людям саботировать будущее общероссийское голосование о принятии или непринятии поправок в Конституцию РФ. Он также заявил, что устраивать массовые акции и протесты «необходимо», что явно показывает его причастность к западным службам, которые пытаются вмешаться во внутренние дела страны.

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Автор: Роман Самойлов
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