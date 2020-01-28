Елена Ковалева возглавила департамент природных ресурсов правительства РФ

Елена Ковалева возглавила департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ о назначении размещен на портале правовой информации. Ранее пост директора этого департамента занимала Ирина Антехина. Сейчас Мишустин освободил ее от должности в связи с выходом на пенсию.

Ранее стало известно, что Мишустин назначил гендиректором «Российского экологического оператора» Илью Гудкова.