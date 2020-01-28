Лидер новой партии «Достойная жизнь» Роман Худяков рассказал «Политике сегодня», почему он расстался с ЛДПР, какой он видит Госдуму, какие регионы, кроме Крыма, «наши», а также поделился, о чем бы побеседовал с президентом Владимиром Путиным.

«Достойная жизнь» и ее место в Госдуме

— Что бы вы ответили критикам, которые называют вашу партию очередным спойлером, призванным растащить электорат?

— Люди уже все прекрасно понимают, они умеют голосовать, они умеют думать своей головой и они понимают, что сейчас уже административным ресурсом не затянешь голосовать за «партию власти». Все. Народ, конкретно сейчас, дошел до бешенства и он готов просто-напросто порвать всех, для того, чтобы достойно дальше жить. Мы создавались не как все политические партии. <…> Вы знаете, многие политические партии, которые подавали на регистрацию, никогда — пока их не зарегистрируют — не делали таких резких заявлений, как мы сейчас.

— Кем вы себя видите: например, социалистом, центристом или либералом?

— Мы ушли от этих всех дурацких понятий. Мы представители из народа и мы работаем на народ. Мы обыкновенные люди и хотим жить, трудится на благо нашей родины.

ЛДПР, как школа политической жизни

— Почему вы ушли из Либерально-демократической партии России?

— У меня никаких раздоров с ЛДПР изначально не было. Просто когда я отработал на ЛДПР 15 лет, я получил шикарную школу обучения от Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Но я дальше не смог расти, я дальше не смог делать то, что я умею. Я хочу работать на своего избирателя. <…> Потом я услышал от него (Жириновского — прим. ред.), что в следующем составе Государственной думы меня не будет.

Поэтому я принял решение, встретился с Владимиром Вольфовичем. Я ему сказал, что выхожу из ЛДПР, что буду двигаться самостоятельно, что я хочу пройти как независимый кандидат. Мы красиво пожали друг другу руки, я официально вышел из партии ЛДПР. <…> И только через 15 дней я узнаю, что якобы Высший совет после моего заявления вынес постановление, что они меня выгнали из партии.

— Как вы относитесь к досрочным выборам в Госдуму?

— Досрочные выборы должны быть — чем быстрее, тем лучше. Либо в этом году, либо — если мы говорим о следующем годе – то март. Март — это нормальное время, когда должны состояться выборы в Госдуму, шикарное время.

— Как вы оцениваете шансы «Единой России» на предстоящих выборах с учетом всех обстоятельств?

— Шансы «Единой России» и всех остальных парламентских партий я считаю нулевым, так как они не оправдали надежды своего избирателя. Они красиво сейчас должны уйти. Когда люди уходят вовремя, о них остается только хорошее, даже если они сделали очень много плохого. <…> Уйдите красиво и народ вас запомнит, в первую очередь, что вы не справились, но осознали, что вы не справились.

— А если состав нижней палаты после выборов не поменяется?

— Если останется все на прежнем месте, мы («Достойная жизнь» — прим. ред.) будем дальше бороться. Мы будем дальше бороться за своего избирателя и доказывать, что мы другие, что мы лучше, чем парламентские партии.

«Крым наш» и «Россия для русских»

— Как вы относитесь к тому, что Крым вернулся в состав России?

— Крым и Севастополь всегда были территорией России. Никогда мы не отдадим никакой Украине, никакой Европе. Это наша земля, это наши люди. Они наконец то вошли в состав России, понимают, что они дома. А в Украине они всегда были третьим сортом. Поэтому за Крым и за Севастополь мы будем драться.

Также мы считаем, что Приднестровье и Гагаузия, и Молдавия – они должны вернуться в наше лоно. К нам — мы родные, мы славяне, мы друг друга поддержим. Донецк, Луганск — все наши люди. <…> Россия должна принимать все те страны, которые не могут выжить сами сейчас, которые хотят примкнуть к России. Вон, Приднестровье уже два-три референдума провело. Почему не забрали? Почему, если люди хотят к нам? Мы — единый братский народ бывшего Советского Союза.

— А Россия для русских? Вы разделяете точку зрения вашего учителя?

— Россия – это многонациональная страна, она для всех. Но русские сейчас находятся на самом последнем месте. И мне как русскому сейчас это больно и обидно. Мы должны слово «русский» ставить на самое главное первое место. Когда ты приезжаешь в Гагаузию, Грузию, другие советские наши бывшие республики <…> там русских любят, русских обожают. И они сами же отмечают, что русских унижают, русских оскорбляют. <…> «Русские» — это должно звучать гордо. А русскими я считаю всех, кто живет в Российской Федерации.

— Что вы скажете президенту Владимиру Путину при встрече с ним?

— Президенту нашему я бы сказал огромное спасибо за ту политику, что он ведет на международном уровне. И самое главное, сказал бы: «Владимир Владимирович, разберитесь с нашей Государственной думой, с нашим Советом федерации». Нельзя партиям идти так много и вешать лапшу на уши нашим избирателям. Владимир Владимирович должен выступить с законом, что, например, не более двух-трех сроков парламентские партии могут быть представлены в Государственной думе. А иначе народ будет терпеть, и над народом партии будут издеваться — так не должно быть.