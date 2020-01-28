РФ и Ангола исследуют космос в мирных целях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях. Соглашение определяет основные условия двусторонних отношений Москвы и Луанды в области космической деятельности.

Документ обнародовали во вторник, 28 января, на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двустороннего диалога Москвы и Луанды в области космической деятельности.

Стороны прописали в документе как регулировать порядок охраны интеллектуальной собственности, как обмениваться информацией, как осуществлять экспортный контроль и совершать таможенные операции с оговоренной категорией товаров специального назначения, а также как защищать вывозимое имущество экспортирующей стороны.

Руководителями и координаторами действий в рамках соглашения назначили представителей Роскосмоса и Министерства связи и информационных технологий совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Анголы.

Цель двустороннего сотрудничества — создать условия для коммерческой и иной деятельности, связанной с запусками космических аппаратов, поощрить совместные научные исследования, содействовать взаимному обмену технологиями и специальными знаниями.