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16:20   28 Января 2020
Россия

РФ и Ангола исследуют космос в мирных целях

РФ и Ангола исследуют космос в мирных целях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях. Соглашение определяет основные условия двусторонних отношений Москвы и Луанды в области космической деятельности.

Документ обнародовали во вторник, 28 января, на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двустороннего диалога Москвы и Луанды в области космической деятельности.

Стороны прописали в документе как регулировать порядок охраны интеллектуальной собственности, как обмениваться информацией, как осуществлять экспортный контроль и совершать таможенные операции с оговоренной категорией товаров специального назначения, а также как защищать вывозимое имущество экспортирующей стороны.

Руководителями и координаторами действий в рамках соглашения назначили представителей Роскосмоса и Министерства связи и информационных технологий совместно с Министерством высшего образования, науки и техники Анголы.

Цель двустороннего сотрудничества — создать условия для коммерческой и иной деятельности, связанной с запусками космических аппаратов, поощрить совместные научные исследования, содействовать взаимному обмену технологиями и специальными знаниями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #космос #ангола

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