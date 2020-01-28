Гончарук раскрыл амбициозную цель Украины на ближайшие пять лет

Украина через пять лет должна будет отвечать критериям членства в Европейском союзе. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале во вторник, 28 января.

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС», — сообщил премьер в Telegram.

Он напомнил о цели Евросоюза, который планирует к 2050 году сделать Европу первым континентом, чья экономика не уничтожает природу. Украина готова присоединиться к их стремлению, подчеркнул Гончарук.

По его словам, Киев предложил ЕС разработать общую дорожную карту по реализации экологических программ. Он подчеркнул, что очень важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС в рамках «Европейского зеленого соглашения».