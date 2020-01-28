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 Гончарук раскрыл амбициозную цель Украины на ближайшие пять лет

Гончарук раскрыл амбициозную цель Украины на ближайшие пять лет

16:15   28 Января 2020
Весь мир

Гончарук раскрыл амбициозную цель Украины на ближайшие пять лет

Гончарук раскрыл амбициозную цель Украины на ближайшие пять лет

Украина через пять лет должна будет отвечать критериям членства в Европейском союзе. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале во вторник, 28 января. 

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС», — сообщил премьер в Telegram.

Он напомнил о цели Евросоюза, который планирует к 2050 году сделать Европу первым континентом, чья экономика не уничтожает природу. Украина готова присоединиться к их стремлению, подчеркнул Гончарук. 

По его словам, Киев предложил ЕС разработать общую дорожную карту по реализации экологических программ. Он подчеркнул, что очень важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС в рамках «Европейского зеленого соглашения».

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #весь мир

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