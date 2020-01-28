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15:49   28 Января 2020
Весь мир

Пентагон планирует испытать прототипы гиперзвукового оружия в 2020 году

Пентагон планирует испытать прототипы гиперзвукового оружия в 2020 году

Пентагон планирует в 2020 году провести летные испытания прототипов, которые способны достигать скорости в пять раз выше скорости звука. Об этом заявил помощник главы управления военного ведомства, занимающегося созданием гиперзвукового оружия, Майк Уайт.

Планируется осуществить четыре испытания в рамках программы разработки гиперзвукового оружия.

«До конца года мы проведем как минимум четыре испытания различных прототипов. Мы планируем осуществить пуски с суши, моря и воздуха», — отметил Уайт.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что ведомство почти вдвое (на пять миллиардов долларов) увеличит инвестиции в разработку гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет. Ранее представители Пентагона неоднократно отмечали, что Соединенные Штаты отстают от России в производстве этого вида оружия.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #пентагон #оружие #испытание #гиперзвуковое оружие

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