Шойгу положительно оценил дальнейшее партнерство РФ и Индонезии
Двусторонний диалог Москвы и Джакарты, в том числе по линии военных ведомств, имеет все предпосылки для выхода на стратегический уровень. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.
По его словам, Москва рассматривает Джакарту как одного из важнейших партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которыми традиционно строится на дружбе и взаимном доверии.
«Отмечаем наличие предпосылок для вывода двусторонних связей на уровень стратегического партнерства», — добавил глава МО РФ.