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15:57   28 Января 2020
Россия

Шойгу положительно оценил дальнейшее партнерство РФ и Индонезии

Шойгу положительно оценил дальнейшее партнерство РФ и Индонезии

Двусторонний диалог Москвы и Джакарты, в том числе по линии военных ведомств, имеет все предпосылки для выхода на стратегический уровень. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

По его словам, Москва рассматривает Джакарту как одного из важнейших партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которыми традиционно строится на дружбе и взаимном доверии.

«Отмечаем наличие предпосылок для вывода двусторонних связей на уровень стратегического партнерства», — добавил глава МО РФ.

Также Сергей Шойгу рассчитывает, что в 2020 году Москва и Джакарта подпишут соответствующую декларацию о стратегическом партнерстве. Документ станет важной вехой в двусторонних отношениях РФ и Индонезии.
 
Минобороны РФ готово и далее координировать совместные действия для поступательного развития российско-индонезийских связей, в том числе в сфере военного и военно-технического сотрудничества, резюмировал Шойгу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #шойгу #партнерство #индонезия

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