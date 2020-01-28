Член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что каждая встреча Москвы и Дамаска приближает Сирию к мирной жизни. По словам эксперта, состоявшаяся «сверка часов», где участвовали представители РФ и президент Сири Башар Асад, неизбежно затрагивала вопрос дестабилизирующего фактора США.

От России в переговорах участвовали специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и эксперты от Минобороны. На встрече обсуждались вопросы «ликвидации оставшихся очагов терроризма в Сирии и проблематики процесса политического урегулирования».

Перенджиев уверен, что новые вызовы и угрозы на Ближнем Востоке возникают постоянно. Именно поэтому Россия и Сирия должны проводить подобные встречи, чтобы «сверять часы».

«Нужно обмениваться мнениями, корректировать общий курс и стратегии поведения. Потому поездки делегаций из РФ в Дамаск стали за последние годы привычными. Обстановка меняется не только в Сирии, но и вокруг нее, и все равно влияет на процессы урегулирования конфликтов», — передает слова Александра Перенджиева ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также отметил, что членами российской делегации в Дамаск стали те, кто так или иначе привлечен к мирным процессам и имеет отношение к принятию решений, а также занимает высокие посты. По словам Перенджиева, это говорит о том, что обсуждаются важнейшие вопросы, чтобы синхронизировать работу Дамаска и Москвы.

«Каждая такая встреча дает результаты, приближая окончательное возвращение Сирии к мирной жизни», — убежден аналитик.

По словам Перенджиева, сейчас в Сирии на первый план выходит вопрос возвращения беженцев, а также восстановление страны и политическое урегулирование. Аналитик отмечает, что Запад манипулирует массовым сознанием, говоря о террористической угрозе в Сирии и на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, США были и остаются стороной, которая постоянно вмешивается в мирный процесс и создает напряженность в регионе.

«Американцы вмешиваются в мирные процессы, блокируют перспективные договоренности и создают очаги напряженности, перерастающие в вооруженные конфликты. Именно американцы создают, вооружают и финансируют многие группы боевиков в Сирии и Ираке. В Москве и Дамаске это понимают», — говорит аналитик.

Александр Перенджиев уверен, что выдворение армии США с Ближнего Востока восстановит мир в регионе, ради чего готовы объединиться Иран, Ирак и Сирия.