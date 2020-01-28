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15:51   28 Января 2020
Россия

Глава Якутии подписал указ о выплате участникам войны по 100 тысяч рублей

Глава Якутии подписал указ о выплате участникам войны по 100 тысяч рублей

Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Якутии, получат по 100 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом следует из указа о единовременных выплатах, подписанного главой Якутии Айсеном Николаевым во вторник, 28 января. 

«В связи с 75-й годовщиной Великой победы в Якутии участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов получат по 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава Якутии», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Кроме участников войны, единовременные выплаты в 30 тысяч рублей получат вдовы погибших и лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Согласно указу, выплаты также положены бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны.

Вдовы умерших участников Великой Отечественной войны получат по 20 тысяч рублей, а ветераны тыла — по 10 тысяч рублей. Денежное вознаграждение также полагается детям войны — россиянам, которые не достигли 18-ти лет на 3 сентября 1945 года. Они получат по три тысяч рублей. 

Николаев подчеркнул, что долг властей — окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, а также детей войны и ветеранов тыла. Он напомнил, что общество обязано всегда заботиться о них.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #якутия #великая отечественная война #75-летие победы

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