Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Итальянский общественный вещатель RAI должен опровергнуть утверждение «Малая Россия — это второе название Украины». Такое требование выдвигает посольство Украины в Италии. Утверждение прозвучало в эфире итальянского шоу L'Eredita, сообщает посольство Украины в стране.

В воскресенье, 26 января, в эфире программы L'Eredita (аналог российской «Кто хочет стать миллионером?») Украина была публично названа «Малой Россией». Украинский посол заявил, что подобное название страны «некорректно».

«Хотел бы подчеркнуть, что подобное определение моего государства некорректно и не отвечает историческим фактам. "Малая Россия" или "Младший брат" — термины российской пропаганды, направленной на снижение авторитета Украины и оправдание агрессии России в отношении нашей страны», — отметил посол.

Представитель Украины в Италии назвал это высказывание оскорбительным. По его требованию, руководство телерадиокомпании должно «откорректировать» такие действия.

Малороссия и Малая Россия – это исторические названия нескольких регионов Восточной Европы. С XVI века название применялось ко всем землям в составе Речи Посполитой.