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16:17   28 Января 2020
Весь мир

Барнец заявил, что Помпео скулит из-за успехов РФ и Сирии в борьбе с боевиками в Идлибе

Барнец заявил, что Помпео скулит из-за успехов РФ и Сирии в борьбе с боевиками в Идлибе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. В своем Twitter он назвал направленные на восстановление мира действия «РФ, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада «циничными"».

Напомним, правительственные войска Сирии возобновили военную операцию на севере страны в ночь на 16 января из-за многочисленных нарушений террористами режима перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между РФ и Турцией, боевики продолжали обстрелы жилых кварталов в Идлибе.

В таких обстоятельствах Помпео своими заявлениями вновь показал собственную некомпетентность, отмечает Nation News. Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с изданием отметил, что в провинции Идлиб сосредоточено около 20 тысяч боевиков.

Неудивительно, что режим прекращения огня был нарушен.

«Когда в Сирию пришла Россия, то мы перехватили инициативу у американцев, и у них не получилось чужими руками свергнуть Асада», — пояснил Баранец.  

Баранец назвал реакцию США на подобный сценарий вполне ожидаемой. Эксперт напомнил, что американцы вкладывали деньги в дальнейшее растерзание сирийской армии. Но благодаря помощи России Сирия смогла окружить Идлиб и теперь «спокойно добивает этот гадюшник».

«Поэтому Помпео и скулит, ведь российская и сирийская армии просто ломают планы американцев», — заключил Баранец.  

Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль ряд населенных пунктов на востоке Идлиба. Это позволило войскам Сирии вплотную к Маарет ан-Нуману — опорному пункту террористов в Идлибской зоне. На юге провинции продолжают работу ВВС Сирии, которые наносят точечные удары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам».

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #саа

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