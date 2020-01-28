Всеволода Чаплина похоронят 29 января

Сайт храма Феодора Студита у Никитских ворот сообщает дату и место похорон протоиерея Всеволода Чаплина. Он был настоятелем этого храма.

Сообщается, что Чаплина похоронят в среду, 29 января, на Троекуровском кладбище столицы. Чтение Часов и Божественная литургия начнется в 07:40, в 10 утра — отпевание. Гражданская панихида запланирована в ритуальном зале Троекуровского кладбища, после чего протоиерея похоронят.

Всеволод Чаплин умер в воскресенье, 26 января, в возрасте 51 года. Протоиерею стало плохо около храма, где он был настоятелем. Он упал и скончался через несколько минут.