Ученые Санкт-Петербурга работают над платформой для вакцины от коронавируса любого типа

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывает генетическую платформу, на основе которой можно будет создать вакцину от коронавируса любого типа. Об этом заявил руководитель отдела вирусологии имени А. А. Смородинцева Лариса Руденко.

«Мы действительно два года назад начали работать над новой вакциной, в настоящее время мы разрабатываем платформу. Платформа будет основой для создания любой коронавирусной вакцины», — отметила Руденко.

Речь идет о генетической конструкции, в которую можно будет «встроить» гены коронавируса и, таким образом, получить вакцину.

Срок окончания исследований не определен. Руденко заявила, что в ближайшие полгода не стоит ждать создания вакцины. Клинические испытания лекарства требуют финансовых затрат. По мнению руководителя отдела, нужно подключать программу национальных проектов, чтобы поддержать этот проект.