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15:08   28 Января 2020
Весь мир

Новое землетрясение произошло на западе Турции

Новое землетрясение произошло на западе Турции

Новое землетрясение произошло на западе Турции, сообщает сейсмологический центр страны.

Известно, что магнитуда подземного толчка составила 5,1 балла. Эпицентр находился на глубине почти в 12 километров в районе Кыркагач. Землетрясение почувствовали жители крупного города Измир на западе страны. Есть ли жертвы, пострадавшие или разрушения, пока не сообщается.

Вечером 24 января в Турции произошло землетрясение в 6,8 балла, жертвами стал 41 человек. Подземные толчки также ощущались в Ираке, Израиле и Сирии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #происшествия #чп #землетрясение

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