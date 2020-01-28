Новое землетрясение произошло на западе Турции, сообщает сейсмологический центр страны.

Известно, что магнитуда подземного толчка составила 5,1 балла. Эпицентр находился на глубине почти в 12 километров в районе Кыркагач. Землетрясение почувствовали жители крупного города Измир на западе страны. Есть ли жертвы, пострадавшие или разрушения, пока не сообщается.

Вечером 24 января в Турции произошло землетрясение в 6,8 балла, жертвами стал 41 человек. Подземные толчки также ощущались в Ираке, Израиле и Сирии.