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15:25   28 Января 2020
Россия

Историка Соколова признали психически здоровым

Историка Соколова признали психически здоровым

Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова признали психически здоровым. Об этом стало известно во вторник, 28 января, после оглашения итогов психиатрического обследования ученого.

Вменяемость Соколова подтвердили эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. По их мнению, он осознавал общественную опасность своих действий, когда, как считает следствие, убивал свою возлюбленную, аспирантку СПБГУ Анастасию Ещенко.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — говорится в заключении экспертов.

Кроме этого, они опровергли аффект в действиях историка. Специалисты уверены, что во время убийства Соколов не испытывал сильного душевного волнения. Эксперты также не обнаружили влияния луны на поведение бывшего доцента СПБГУ.

Историк Соколов был задержан в ноябре прошлого года, кода попытался утопить отрубленные женские руки в Мойке. Позже он признался, что убил свою сожительницу Анастасию Ещенко, у которой был преподавателем. Мужчина расчленил тело молодой девушки, попытавшись избавиться от улик. После этого Соколов планировал покончить с собой в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #петербург #общество #соколов

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