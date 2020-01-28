В МИД России заявили, что США стоило обсудить с Палестиной план по Ближнему Востоку

Замглавы МИД Михаил Богданов, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовящемся плане по урегулированию палестино-израильских отношений, отметил, что стоило сначала обсудить его с руководством Палестины, сообщает ТАСС.

«Не они [Соединенные Штаты — ред.] должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству, премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Бени Ганцу. Но они не проконсультировались с палестинским руководством, которые являются прямой заинтересованной стороной. Необходимо было проконсультироваться с палестинской стороной», — объяснил он.

Богданов добавил, что власти США не советовались с российской стороной по данному вопросу.

Напомним, что на прошлой неделе руководство Палестины заявило, что отвергнет все шаги, предложенные США по урегулированию конфликта, если они будут противоречить международному праву.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник сообщил, что Белый дом представит план по разрешению конфликта во вторник, 28 января, в полдень (20:00 по московскому времени). Сообщая это, Трамп отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно отреагировал на инициативу США. Палестина же, по мнению американского президента, поддержит его в дальнейшем.