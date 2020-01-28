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15:08   28 Января 2020
Россия

Путин поддержал идею Алекперова провести совещание по моногородам в Когалыме

Путин поддержал идею Алекперова провести совещание по моногородам в Когалыме

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею главы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов. Такое предложение Алекперов выдвинул на рабочей встрече во вторник, 28 января.

Глава «Луйкойла» предложил обсудить взаимоотношения между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. По его словам, там есть чем гордиться.

«Принимается», —  согласился президент.

Алекперов также доложил Путину об открытии филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#алекперов

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