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15:02   28 Января 2020
Россия

Путин заявил о большом желании африканских стран работать с Россией

Путин заявил о большом желании африканских стран работать с Россией

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил настрой коллег из африканских стран на саммите Россия — Африка, который проходил в Сочи в октябре 2019 года. Об этом во вторник, 28 января, президент заявил на встрече с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым. 

«Мне очень понравился настрой наших африканских коллег. Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно – совместная работа», — сказал он.

Саммит Россия  — Африка прошел 23–24 октября в городе Сочи. В масштабном мероприятии участвовали президенты России и Египта, а также представители 54 стран африканского континента. Более 40 из них были представлены на высшем уровне. Кроме этого, в форуме участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #африка #общество

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