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14:47   28 Января 2020
Россия

Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

С вечера вторника, 28 января, на курорте ожидается усиление ветра, а утром и днем в среду, 29 января, местами возможен сильный дождь. Об этом сообщил представитель администрации Сочи со ссылкой на синоптиков. По его словам, в городе объявили штормовое предупреждение.

После холодной до заморозков и снежной погоды в Сочи на несколько дней выглянуло солнце и потеплело​​​. Однако жителей и гостей курорта снова предупредили об ухудшении погоды.

«В течение суток с вечера 28 января на курорте ожидается усиление ветра», — добавили в администрации Сочи.

Также жителям и гостям курорта порекомендовали принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов и не оставлять машины как под деревьями, так и под рекламными баннерами и прочими конструкциями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сочи #общество #шторм #погода

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