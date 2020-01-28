Перенджиев уверен, что Саррадж содержит боевиков ПНС за счет разграбления Триполи
Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии тратит деньги от контрабанды нефти на наемников и оружие.
Ранее глава ПНС Ливии Файез Саррадж заявил, что бюджет военной операции в столице Триполи составил порядка 725 миллионов долларов США. При пересчете на ливийскую валюту сумма превышает один миллиард динаров. Эксперт Перенджиев считает, что таким образом глава ПНС отчитался перед своими хозяевами и спонсорами.
Около двух лет назад глава Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саннала сообщал о том, что контрабанда ливийской нефти боевиками, захватившими Триполи, приносит доход в размере 750 миллионов долларов ежегодно. Всего ПНС потратило более десяти миллиардов ливийских динаров на оружие для наемников, большая часть которых переброшена из сирийского Идлиба.
Перенджиев уверен, что деньги ПНС в основном получает благодаря контрабанде природных ресурсов. Эксперт также обратил внимание, что Саррадж объявил о тратах, чтобы публично отчитаться перед Западом, страны которого заинтересованы в продолжении войны в Ливии.
«Самое интересное заключается в том, что никто не проверит, сколько реально Саррадж расходует, а сколько себе положит в карман. В Триполи есть все условия, чтобы украсть эти деньги, а то, что озвучивается — это, скорее всего, такое информационное прикрытие», — передает слова Александра Перенджиева Федеральное агентство новостей (ФАН).
Значимую роль в поставках вооружения, боеприпасов и спецтехники для ПНС играет Турция, многократно нарушившая оружейное эмбарго ООН, которое было введено еще в 2011 году. Также Анкара снабжает боевиков ПНС сирийскими наемниками, перебрасывая их из Идлиба.