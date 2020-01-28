«Единая Россия» исключила главу Чувашии из партии

Глава генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что губернатора Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» решением президиума генсовета фракции. Об этом стало известно во вторник, 28 января.

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», — сообщает пресс-служба партии со ссылкой на Турчака.

Ранее комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии Игнатьева, который во время вручения новых автомобилей вынудил одного из сотрудников МЧС подпрыгивать за ключами. Видеозапись получила широкое распространение в СМИ и соцсетях. Политика осудил глава МЧС Евгений Зиничев.

При этом супруга Игнатьева Лариса вступилась за мужа и назвала инцидент с ключами шуткой. В МЧС Чувашии также поддержали обидчика. Сам глава региона, выступая на еженедельном совещании в Доме правительства республики, подчеркнул, что с уважением относится к сотрудникам ведомства.