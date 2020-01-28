Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ США погиб при крушении самолета в Афганистане

На борту обрушившегося в Афганистане американского военного самолета находился выскопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, именно он курировал операции по нападению на иранского генерала Касема Сулеймани, пишет агентство Mehr.

Иранское информационное агентство Mehr ссылается на источники в российской разведке, американская же сторона не давала комментариев по поводу случившегося. Так, о гибели нескольких выскопоставленных офицеров США сообщили ранее члены движения «Талибан» (запрещено в РФ). Имена и фамилии погибших разведчиков талибы не назвали.

Напомним, что в понедельник, 27 января, в афганской провинции Газни произошло крушение самолета. Изначально сообщалось, что это пассажирский лайнер, который принадлежит государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, однако ее представители сразу же это опровергли. Позднее американский чиновник анонимно сообщил, что судно принадлежит к флоту ВВС США, а на месте катастрофы подтвердилось, что упал Bombardier E-11A BACN.

Затем ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан». Позднее США признали пропажу самолета, при этом представитель командования Соединенных Штатов Сонни Леггетт опроверг причастность талибов к крушению, ответив, что ведется расследование причин трагедии.