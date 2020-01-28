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14:34   28 Января 2020
Россия

Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020

Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020

Российско-европейский проект ExoMars по отправке летом 2020 года на Красную планету посадочной станции с марсоходом испытывает большие трудности. Об этом во вторник, 28 января, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. По его словам, сложности возникли при подготовке космического аппарата для ExoMars-2020.

«Я надеюсь, что если решения будут необходимы, то они будут приняты как надо», — сказал Олег Кораблев на Королевских чтениях по космонавтике в Москве.

Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020

Ученый напомнил, что ExoMars-2020 — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства, поэтому ведется «очень сложная система кооперации». Институт космических исследований РАН разработал научные приборы для посадочной станции и марсохода.

«В общем-то, тут напланировали так, что, можно сказать, сами не рады, но, тем не менее, это колоссальный опыт совместной работы», — резюмировал Олег Кораблев.

Первоначально посадочную станцию с марсоходом планировали запустить в 2018 году, однако из-за технических проблем старт отложили на август 2020 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #марс #exomars-2020

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