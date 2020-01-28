Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей на парад 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей, приглашенных на торжественный парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Песков отметил, что приглашения уже давно были разосланы, но Кремль не торопится публиковать список гостей.