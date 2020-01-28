Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей на парад 9 мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей, приглашенных на торжественный парад 9 мая на Красной площади в Москве.
Песков отметил, что приглашения уже давно были разосланы, но Кремль не торопится публиковать список гостей.
«Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили, мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие. Еще ждем какое-то время, а потом, как мы всегда делаем, опубликуем», — заявил представитель Кремля.