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14:16   28 Января 2020
Россия

Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей на парад 9 мая

Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей на парад 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей, приглашенных на торжественный парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Песков отметил, что приглашения уже давно были разосланы, но Кремль не торопится публиковать список гостей.

«Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили, мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие. Еще ждем какое-то время, а потом, как мы всегда делаем, опубликуем», — заявил представитель Кремля.

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Автор: Роман Самойлов
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