Выпавший в январе снег в Москве пролежит до весны

Москва перевыполнила норму по осадкам с начала 2020 года, при этом до конца января показатель вырастет еще больше. Об этом во вторник, 28 января, говорится на сайте «Метеоновости».

По данным издания, количество осадков, выпавших в столице с начала года, превысило норму. Был и снег, и мокрый снег, и дождь. При этом к утру вторника снежный покров увеличился до четырех сантиметров. Из-за слабого мороза, который пока сохраняется в городе и области, снег еще некоторое время порадует глаз.

При этом уже сейчас можно заявить, что количество осадков велико, несмотря на скромный снежный покров в московском регионе. С начала 2020 года в столице выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра. Согласно прогнозам, «копилка осадков» продолжит пополняться. Снега на улицах города также прибавится, обещают синоптики.

«Поскольку февраль ожидается гораздо более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве начался самый сильный снегопад за январь.