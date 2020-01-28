Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет указа на тему отставки главы Чувашии Михаила Игнатьева, который может лишиться поста из-за ряда странных выходок.

Песков подтвердил, что указа на этот счет точно нет. При этом он подчеркнул, что Кремль не анонсирует какие-либо кадровые решения, принятые президентом РФ.

Также представитель Кремля рассказал, что продолжается подбор кандидата на место и.о. губернатора Пермского края, так как Максима Решетникова назначили министром экономразвития РФ. Подробностей подбора возможных кандидатов Песков не привел.

«Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Накануне комиссия по этике партии «Единая Россия» единогласно проголосовала за исключение главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов. Теперь решение об этом предстоит принять президиуму генсовета партии.

В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете. Сначала он заявил, что нужно «мочить журналистов и блогеров», приезжающих в регион и сделавших свои репортажи.

На минувшей неделе на церемонии вручения ключей от новой пожарной техники глава республики заставил сотрудника МЧС прыгать за ними, высоко подняв их над головой. Сам Игнатьев счел случившееся веселой шуткой, а позднее назвал происками конкурентов.