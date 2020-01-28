Член «Достойной жизни» заявил о необходимости реорганизовать общество

Госдума должна предоставить идеи по реорганизации общества, заявил член новой партии «Достойная жизнь» Геннадий Бичев. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции, посвященной презентации объединения.

По его словам, классический капитализм умирает, начинаются «серьезные проблемы с цивилизацией». Однако отвечать на подобные вызовы нужно было 10–15 лет назад.

«Сегодня вызов цивилизации уже перезрел. Даже наши олигархи уже заявляют, что до конца века надо сократить население в пять-шесть раз. Нас готовят на убой, а мы не реагируем», — заявил кандидат философских наук.

Бичев вспомнил о новом коронавирусе, бушующем в Китае. По его словам, он направлен против обычных людей. К тому же, заметил эксперт парламентского клуба, давно появлялись предупреждения о лабораториях на территории Грузии.

«В космос мы давно не летаем, там только военные спутники и спутники связи. У нас резко упала покупательная способность населения. У нас очень деорганизовано общество. Сегодня Государственная дума должна дать идеи, как реорганизовать общество», — указал он.

С системой можно воевать только другой системой, заключил Бичев.