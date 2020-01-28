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14:29   28 Января 2020
Россия

«Альянс врачей» раскрутил скандал вокруг больницы в Богдановиче при участии британского журналиста

«Альянс врачей» раскрутил скандал вокруг больницы в Богдановиче при участии британского журналиста

«Альянс врачей» и его глава Анастасия Васильева устроили очередную провокацию в больнице города Богданович. Информационную поддержку членам проекта Алексея Навального оказывал британский журналист, работающий на американские СМИ.

Связанный с Навальным «Альянс врачей» вновь оказался в центре скандала, на этот раз — в уральском городе Богданович. Глава объединения Анастасия Васильева приехала после заявления о планах сотрудников городской больницы начать забастовку, но ее встретила полиция. По словам Васильевой, они жаловались на угрожающие жизни и здоровью условия труда в помещении больничной прачечной, не знавшей капремонта 18 лет, и решили не выходить на работу, но работодатель отказывается оплачивать простой, не признавая свою вину.

В твиттере «Альянса врачей» рассказали, что делегацию из Москвы «заблокировали» с помощью полиции. Местные новостные сайты отмечают, что никого не задерживали: полицейских действительно вызвал главврач, увидевший посторонних людей, и они просто сопровождали незваных гостей. Эту информацию подтверждает и тот факт, что Васильева успела снять монолог работниц прачечной на видео.

Непосредственно медицинский персонал — врачи и медсестры на видео не попали. Как говорят руководство больницы и чиновники регионального Минздрава, жалоб от врачей не было, и учреждение работает в штатном режиме. Хотя Васильева уверяет, что они собирались присоединиться к забастовке, приводя как повод их низкие зарплаты.

Проблемы в больнице действительно есть и сегодня их признала прокуратура области. Главврачу вынесли представление об административном правонарушении — Роспотребнадзор обязал руководство больницы провести капремонт еще в прошлом году, но этого не было сделано. Под пристальное внимание попал и областной Минздрав — главе ведомства Алексею Цветкову также вынесли представление. «Альянс врачей» заявляет об этом как о своей первой «победе», хотя вся их деятельность по защите прав медиков заключалась в одном лишь скандальном визите.

«Альянс врачей» раскрутил скандал вокруг больницы в Богдановиче при участии британского журналиста

Сообщения о забастовке сотрудников больницы ранее в комментарии «Политике Сегодня» опроверг вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, заверив, что учреждение работает в штатном режиме. Он признал, что помещение прачечной «далеко не в идеальном состоянии» и будет закрыто. Кроме того, по его словам, сотрудницы были осведомлены о политике руководства и грядущих изменениях. Стирку белья для Богдановической центральной больницы отдадут на аутсорсинг, соответствующий договор с новой компанией уже подписан.

Интересен и другой факт — вместе с «Альянсом врачей» в Богданович приехал британский журналист Марк Беннеттс. Он 15 лет живет в Москве, пишет для американских и британских изданий на социальные и политические темы, успел издать несколько книг. На Урал Беннеттс приехал с аккредитацией «Вашингтон Таймс», о чем сообщили в Telegram.

«Альянс врачей» раскрутил скандал вокруг больницы в Богдановиче при участии британского журналиста

Беннеттс достаточно известен в московских медиакругах, и не удивительно, что знаком или мог легко познакомиться с Васильевой. Но ранее он никогда не бывал на акциях «Альянса врачей» в Москве. Вероятно, британца не приглашали, потому что в столичных клиниках он бы не нашел разрухи, которую так хочет видеть западная пресса и конечные заказчики всей активности Навального и его команды, а теперь фактура у него есть. Это подтверждает истинную цель «профсоюза» — обеспечивать площадку для вмешательства и показывать спонсорам, как все плохо в России, а вовсе не защищать чьи-то нарушенные права. А для российской аудитории Васильева подала бы заметку в иностранной прессе, написанную Беннеттсом, как результат плодотворной работы и одобрение ее деятельности со стороны «продвинутых» западных СМИ.

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Автор: Петр Александров
#навальный #васильева #богданович #альянс врачей #Беннеттс

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