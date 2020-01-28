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 ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия
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 ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия
14:42   28 Января 2020
Весь мир

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром предотвратила атаку чадских наемников, которых призвали на подмогу боевики из так называемого Правительства национального согласия. Об этом сообщило издание Alsaaa24.

Войскам Халифы Хафтара удалось предотвратить атаку наемников утром 28 января на КПП в Вади Атба, на юге от Сабхи. Боестолкновение ЛНА с наемниками унесло жизнь одного солдата, четверо были ранены.

Также сообщается, что агрессоры действовали под контролем одного из главарей лоббирующих интересы ПНС группировок наемников из Чада Ахмада Дармура. По данным Alsaaa24, боевик связан с лидерами ополчения Мисураты и ПНС Ливии. ЛНА продолжает преследовать боевиков в районе столкновения, пишет Федеральное агентство новостей.

Террористы ПНС Ливии не перестают нарушать объявленное перемирие, а пользователи Facebook продолжают сообщать о новых минометных обстрелах районов Триполи.

Напомним, что ранее лидеры конфликтующих сторон, командующий ЛНА Халифа Хафтар и глава ПНС Файез Саррадж объявили перемирие. На следующий день, 13 января, они посетили с переговорами Москву, а затем присутствовали на международной конференции по Ливии в Берлине.

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Автор: Лев Собакин
#ливия #лна #пнс

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