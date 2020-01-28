Собянин постановил взять под контроль отели и гостиницы Москвы из-за коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

 Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020

Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ США погиб при крушении самолета в Афганистане

Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ США погиб при крушении самолета в Афганистане

 ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия
Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

Жителей Сочи и туристов экстренно предупредили о шторме

 Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020

Ученый Кораблев подтвердил большие трудности проекта ExoMars-2020
Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

Украинский водитель высадил двух женщин, не желавших смотреть сериал на русском языке

 Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае

Минздрав Украины заявил, что обнаруженный коронавирус не связан с эпидемией в Китае
Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ США погиб при крушении самолета в Афганистане

Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ США погиб при крушении самолета в Афганистане

 ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия

ПНС Ливии привлекло наемников из Чада для нападений на ЛНА во время перемирия
14:02   28 Января 2020
Россия

Собянин постановил взять под контроль отели и гостиницы Москвы из-за коронавируса

Собянин постановил взять под контроль отели и гостиницы Москвы из-за коронавируса

Места массового пребывания туристов, а также гостиницы и отели Москвы взяты под особый контроль из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин отметил, что Москва находится далеко от эпицентра заражения в Китае, но через столицу ежедневно проходят огромные потоки туристов, бизнесменов и студентов из других стран мира.

«Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра», — отметил мэр.

По словам Собянина, в аптеках и больницах столицы есть медикаменты и средства индивидуальной защиты. Мэр заверил, что город дополнительно закупит специальные костюмы и маски на случай появления риска заражения. Власти Москвы вместе с Росздравнадзором работают над поставками в столицу тест-систем, которые могут быстро и точно определить наличие коронавируса у человека.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в России не зарегистрированы больные с новым типом коронавируса из Китая. Было выявлено 103 заболевших с признаками вирусных инфекций, однако, ни у одного диагноз не подтвердился.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #собянин #туристы #отели #защита #гостиницы #столица #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...