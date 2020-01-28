Собянин постановил взять под контроль отели и гостиницы Москвы из-за коронавируса

Места массового пребывания туристов, а также гостиницы и отели Москвы взяты под особый контроль из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин отметил, что Москва находится далеко от эпицентра заражения в Китае, но через столицу ежедневно проходят огромные потоки туристов, бизнесменов и студентов из других стран мира.

«Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра», — отметил мэр.

По словам Собянина, в аптеках и больницах столицы есть медикаменты и средства индивидуальной защиты. Мэр заверил, что город дополнительно закупит специальные костюмы и маски на случай появления риска заражения. Власти Москвы вместе с Росздравнадзором работают над поставками в столицу тест-систем, которые могут быстро и точно определить наличие коронавируса у человека.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в России не зарегистрированы больные с новым типом коронавируса из Китая. Было выявлено 103 заболевших с признаками вирусных инфекций, однако, ни у одного диагноз не подтвердился.