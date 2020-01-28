КНР поделится с ВОЗ любой информацией по новому типу коронавируса

Пекин готов делиться со Всемирной организацией здравоохранения любой информацией и опытом по вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом​​​. По его словам, учитывая вспышку заболевания в стране, Пекин рассчитывает продолжить положительное сотрудничество с организацией.

«Мы также готовы делиться с вами любой информацией и полученным опытом», — сказал Си Цзиньпин.

Китайское правительство придает сотрудничеству с ВОЗ большое значение, потому что для Пекина нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье людей, продолжил он. Ранее постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел специальное совещание, которое посвятили вопросам борьбы с распространением нового коронавируса.

«И это говорит о том, как серьезно Коммунистическая партия Китая относится к этой проблеме, насколько этот вопрос приоритетен», — резюмировал Си Цзиньпин.

Пекин 31 декабря 2019 года информировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части Китая. Специалисты установили, что возбудитель заболевания — новый тип коронавируса (2019-nCoV), передающийся от человека к человеку.