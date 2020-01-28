Путин встретится с главой «Лукойла» во вторник

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым во вторник. Об этом 28 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что глава государства ожидает визита Алекпрова. Песков отметил, что «Лукойл» — это крупнейшая частная нефтяная компания и заметный игрок на мировом рынке.

«Поэтому президент с Алекперовым поддерживает довольно регулярные рабочие контакты», — сказал представитель Кремля.

Во вторник российский лидер также проведет различные встречи и совещания, уточнил Песков.