Песков заявил, что отношения РФ и Украины далеки от «тренда на нормализацию»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины далеки от «тренда на нормализацию». Об этом он сообщил журналистам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу и заявил в ходе выступления, что часть вины за начало Второй мировой войны лежит на СССР.
По словам Дмитрия Пескова, пока не стоит говорить об отношениях России и Украины. Пресс-секретарь российского президента назвал динамику в контактах глав РФ и Украины робкой.
«Отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — подытожил Песков.