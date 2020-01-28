Песков заявил, что отношения РФ и Украины далеки от «тренда на нормализацию»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины далеки от «тренда на нормализацию». Об этом он сообщил журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу и заявил в ходе выступления, что часть вины за начало Второй мировой войны лежит на СССР.

По словам Дмитрия Пескова, пока не стоит говорить об отношениях России и Украины. Пресс-секретарь российского президента назвал динамику в контактах глав РФ и Украины робкой.