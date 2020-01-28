Партия «Достойная жизнь» намерена участвовать в предстоящих выборах

Глава новой партии «Достойная жизнь» Роман Худяков анонсировал участие объединения «во всех» предстоящих выборах. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с презентации 28 января.

«Участвовать мы будем во всех выборах, которые [пройдут] уже в этом году в сентябре», — отметил он.

Экс-депутат Госдумы отметил, что ДЖ никогда и никому ничего не обещала, а команда состоит не из олигархов, а специалистов. Пришло время «больших перемен». Как рассказал Худяков, ранее он был членом только ЛДПР.

«Разницы нет, в какой политической партии ты состоишь, самое главное, что у тебя за душой… [«Достойная жизнь» —] это долгосрочный проект, это та политическая партия, которая вновь создана, и она будет иметь огромную перспективу, работая с обычными людьми», — указал политик.

Он заметил, что после громких заявлений о роспуске Государственной думы, партия столкнется с множеством преград. Более того, с некоторыми из них Худяков встретился уже сегодня.

«Мы надеемся, что министр юстиции нас услышит, возьмет это дело под свой контроль и не даст бюрократам нас не зарегистрировать», — сказал бывший парламентарий.

Лидер ДЖ считает, что жить стало «страшно», а перспективы отсутствуют.