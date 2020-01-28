Суд окончательно вернул России право на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил исключительное право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на решение суда.

Таким образом, суд подтвердил решение нижестоящей инстанции от 2018 года. Люксембургская компания Юрия Шефлера Spirits International не вправе распространять продукцию с таким брендом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Также компания обязана вернуть России прибыль от продаж товара под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.

Тяжба между государственным ВВО «Союзплодоимпорт» и Шефлером началась в 2003 году.