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13:46   28 Января 2020
Весь мир

Политолог Шаповалов заявил, что США не признают потери в Сирии, боясь «потерять лицо»

Политолог Шаповалов заявил, что США не признают потери в Сирии, боясь «потерять лицо»

После удара Ирана по американской военной базе «Айн аль-Асад» Вашингтон активно скрывает свои жертвы среди солдат. Власти США выдают их за небоевые потери, сообщает Федеральное агентство новостей. Такая тактика американских властей очень показательна, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Ранее в пресс-службе Пентагона заявили, что 24 января в провинции Дейр-эз-Зор в ДТП погиб один американский солдат. По сообщению ведомства, 22-летний военнослужащий Антонио Мур участвовал в зачистке маршрута и погиб, когда его автомобиль перевернулся.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ударил по американской базе «Айн аль-Асад». Подобные действия со стороны Тегерана стали ответом на убийство иранского генерала, командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в ночь на 3 января в аэропорту Багдада.

Политолог Шаповалов заявил, что США не признают потери в Сирии, боясь «потерять лицо»

Если вдруг обман о жертвах США раскроется, то страна потеряет свой статус военной сверхдержавы и признает, что не способна обеспечить безопасность своим военнослужащим. Много лет Вашингтон культивировал миф о полной безопасности своих солдат. На поверку выясняется, что система противовоздушной обороны оказалась «абсолютно дырявой», отметил политолог Владимир Шаповалов.

«Этот первый фактор может оказать колоссальное деморализующее воздействие на американских военнослужащих. В Америке армия контрактная и слухи о массовых потерях в результате иранской атаки могут оказаться катастрофичными для комплектации американских вооруженных сил», — заявил Шаповалов.

Есть и другая причина сокрытия потерь со стороны Вашингтона. Иран стал первой страной за долгое время, которая нанесла американцам серьезный удар, а США оказалась не готова ответить на него. Штаты не готовы к войне с Ираном, и признать это – значит потерять доверие своих граждан, сообщает Шаповалов.

«То, что американцы уклонились от дальнейшей эскалации военных действий в отношении Ирана, ставит крест на американских амбициях и американском статусе сверхдержавы. Они получили ощутимый удар и никак на него не ответили. Следовательно, если мир узнает о масштабных жертвах среди американских военнослужащих, это дезавуирует статус Америки как сверхдержавы. Они оказались между молотом и наковальней», — считает политолог.

Вашингтон пытается давать информацию о потерях «дозированно», поскольку Дональд Трамп не намерен развязывать полноценный военный конфликт с Ираном. Противостояние будет длиться десятилетиями, и США не обладают необходимыми силами.

Политолог Шаповалов заявил, что США не признают потери в Сирии, боясь «потерять лицо»

По мнению Шаповалов, случай с гибелью американского военнослужащего в «ДТП» не станет последним. Вашингтон и дальше будет сообщать о «небоевых» потерях, чтобы замаскировать следы удара Ирана.

«Таким образом американцы попытаются рассредоточить реальные потери. Это типичный случай для американцев в принципе. Но здесь они будут стараться замаскировать свои потери особенно серьезным образом», — заключил эксперт.

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Автор: Роман Самойлов
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