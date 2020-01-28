«Альянс врачей» Навального выдумал забастовку врачей в Богдановиче

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в комментарии «Политике Сегодня» опроверг сообщения о забастовке сотрудников больницы в Богдановиче из-за низких зарплат.

«Больница ни в какой забастовке не находится. Она работает в штатном режиме. Все приемы проводятся и никаких в этом плане вопросов нет», — сказал чиновник.

О готовности персонала ЦРБ объявить забастовку сообщила глава созданного при помощи блогера Алексея Навального профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Как заверила госпожа Васильева журналистов, бастовать персонал вынуждают низкие зарплаты и условия труда. В особенно уязвимом положении сотрудницы прачечной. Им приходится стирать в обветшалом помещении без горячей воды.

Бидонько признал, что помещение прачечной «далеко не в идеальном состоянии», однако, дал понять, что сотрудницы были осведомлены о политике руководства и грядущих изменениях.

«С конца прошлого года был объявлен конкурс, вчера подписан договор с новой компанией, которая будет осуществлять стирку, обработку белья для Богдановической центральной больницы. Эта тема не вчера родилась, эта тема с прошлого года. Планово с завтрашнего дня белье всей больницы будет стирать новая компания, которая выиграла тендер. Прачечная будет закрыта. <…> Для больницы это гораздо выгоднее, потому что не нужно вкладываться в ремонт, содержание. Аутсорсинг в этом плане себя оправдывает», — объяснил вице-губернатор.

В свою очередь пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков обвинил «Альянс врачей» в попытках «дестабилизировать ситуацию в Богдановичской центральной районной больнице извне».

Журналист Иннокентий Шермет в Facebook отметил, что сторонники Навального уже пытались «использовать Богдановичскую ЦРБ для создания образа разваливающейся медицины», однако единственными спикерами в сюжетах профсоюза выступают сотрудница прачечной, которая знает о грядущем сокращении и слесарь, «допустивший прогул из-за любви к спиртному», а также пара его коллег.

«Надо понимать, что в больнице работает около тысячи сотрудников суммарно. В профсоюз «Альянс врачей» вступило где-то десять-одиннадцать человек. Соответственно, часть из этих сотрудников работают в прачечной», — добавил Бидонько.

По данным регионального правительства, за последние несколько лет на ремонт и замену оборудования в ЦРБ было выделено около 150 миллионов рублей. Впрочем, прокуратура Свердловской области выявила нарушения трудовых прав сотрудников. Надзорное ведомство направило представление главному врачу в связи несвоевременной выплатой зарплат сотрудникам Богдановичской ЦРБ.

В апреле 2019 года Анастасия Васильева назвала зарплату 25 тысяч рублей главной причиной своего решения оставить работу ассистента кафедры НИИ глазных болезней. Впрочем, журналисты нашли подтверждения тому, что госпожа Васильева не бедствует. Указанный на сайте «Альянса врачей» номер телефона совпал с номером на сервисе поиска вакансий, где в 2012 и 2018 годах некая Анастасия искала домработницу с проживанием в элитном поселке «НИЛ». Один из выставленных на продажу коттеджей там оценивался в 60 миллионов рублей.