Глава «Достойной жизни» потребовал отставки парламентских партий

Четыре партии, что сидят в Государственной думе, не сделали ничего хорошего, заявил лидер новой партии «Достойная жизнь» и экс-депутат ГД Роман Худяков. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции 28 января.

Худяков отметил, что ему поступали определенные «звонки», чтобы он не делал столь громких заявлений в отношении роспуска нижней палаты. Однако, он не стал им следовать. По его словам, парламентарии устали от своей работы и заработной платы.

«Депутаты уважаемые давят без обсуждения на кнопки», — охарактеризовал он работу.

Он утверждает, что сидящие в Госдуме люди «ничего хорошего не сделали» для обыкновенного избирателя. Парламентариев не любят, к ним относятся без уважения и почтения, уверен экс-депутат.

«Парламентские партии не справились со своей работой. Они должны поступить честно, красиво, достойно. Они должны уйти в отставку. Новый парламент должен реально представлять интересы, а не просто заниматься говорильней», — предложил глава «Достойной жизни».

«Хватит, народ вам уже не верит! Ну не верит вам народ!», — заявил Худяков.

По его мнению, состав Госдумы седьмого созыва «не имеет права» идти на предстоящие выборы. Лидер партии назвал недавнюю отставку Правительства России поступком «по совести». Он надеется, что аналогичный призыв насчет Госдумы услышит президент Владимир Путин и сам распустит нижнюю палату парламента.