Историк, писатель и военный эксперт Михаил Захарчук назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Польше нелогичным переписыванием истории. По словам аналитика, украинский лидер совершенно не знает азов истории своего отечества и выставляет себя в невыгодном свете.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.

Как заявил Михаил Захарчук, Зеленский и ряд польских политиков должны сходить в школу, так как попытки переписать историю у образованных людей вызывают лишь смех.

«Дети и внуки тех, кто был побежден и свержен, сейчас пытаются взять реванш, поэтому и переписывают историю. Но это просто смешно», — передает слова Михаила Захарчука «ПолитЭксперт».

По мнению историка, абсолютно зависимые и неграмотные политики позволяют себе нелепые высказывания на фоне подготовки к 75-летию Великой Победы. Захарчук также заявил, что украинский президент игнорирует общеизвестные факты из-за политической ангажированности.

С Захарчуком согласен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, который отметил, что Зеленский не чтит прошлое и исторические факты, рискуя оказаться в большой беде. По мнению бывшего парламентария, украинский лидер способствует тому, что в стране «рождается новый фашизм с требухой гитлеровской закалки».