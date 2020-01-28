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13:44   28 Января 2020
Весь мир

Политолог Елисеева не исключает, что атаку нефтехранилищ в САР заказали США

Политолог Елисеева не исключает, что атаку нефтехранилищ в САР заказали США

Порт Банияс, где боевики подорвали нефтехранилища, выбрали неспроста. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева. По ее словам, относительно рядом находится база российского военного-морского флота, также за несколько часов до атаки в районе заметили самолеты-разведчики США, а американская сторона не только противостояла поставкам иранской нефти в САР, но и косвенно обвиняла в причастности РФ.

«Говорить о совпадении в данном случае было бы ошибочным», — добавила Наталия Елисеева.

Ранее террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе. По информации сирийского государственного агентства SANA, взрывные устройства заложили водолазы. Сейчас ремонтные бригады устраняют неполадки, чтобы возобновить работу нефтеналивной станции.

Политолог Елисеева не исключила, что атаку сирийских нефтехранилищ заказали США. По ее мнению, таким образом американская сторона не только попыталась приватизировать нефть, но продемонстрировать мнение Вашингтона. Также Министерство обороны РФ называло «международным государственным бандитизмом» вывоз нефти американцами с сирийской территории.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #нефть #атака

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