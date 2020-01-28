Никонов заявил, что Зеленскому перестанут жать руку после слов о Второй мировой

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР является одним из виновников Второй Мировой войны — это «чудовищное кощунство». Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Его слова приводит во вторник РИА Новости.

«То, что вчера заявил Зеленский о равной ответственности … Это чудовищное кощунство», — сказал Никонов.

Глава комитета Госдумы также усомнился, что Зеленский после своих слов «будет рукопожатным» для кого-то, кому «дорога память о Великой Победе».

Ранее Зеленский во время выступления на памятном мероприятии в честь 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» заявил, что СССР является одним из виновников Второй Мировой войны. Он также избежал упоминания СССР, когда говорил об освобождении советскими войсками Аушвица. При этом Зеленский рассказал об украинцах, участвовавших в операции.