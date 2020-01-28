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13:11   28 Января 2020
Весь мир

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

США активно скрывают свои потери среди солдат после удара Ирана по американской военной базе «Айн аль-Асад». Вашингтон выдает их за небоевые потери, сообщает Федеральное агентство новостей. Недавняя гибель военнослужащего США в Сирии может пролить свет на причины сокрытия Штатами своих жертв.

Ранее в пресс-службе Пентагона заявили, что 24 января в провинции Дейр-эз-Зор в ДТП погиб один американский солдат.

«22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января (в провинции) Дейр-эз-Зор. <…> Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что автомобиль солдата якобы перевернулся, но никаких деталей не уточняется. Вашингтон предлагает общественности поверить им «на слово» и умалчивает о событиях в Дейр-эз-Зоре, чем вызывает большие подозрения в достоверности информации.

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

Чтобы найти ответы, нужно перенестись в соседний Ирак. В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции «Мученик Сулеймани». Главной целью операции было нанесение ударов по штабу международной коалиции в иракском городе Эрбиль (возглавляемый США) и американской базе «Айн аль-Асад».

Подобные действия со стороны Тегерана стали ответом на убийство иранского генерала, командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Напомним, в ночь на 3 января силы США по личному приказу президента Дональда Трампа убили Сулеймани в аэропорту Багдада. Также в ходе атаки погиб замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Вашингтон изначально не стал признавать потери. Лидер США Дональд Трамп официально заявил, что все военнослужащие в безопасности.

«Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы», — отметил глава Белого дома.

США не признают потери в Сирии и вывозят пострадавших на «Боингах»

Однако, спустя время США внезапно решили объявить о пострадавших в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января. Представитель командования капитан Билл Эрбан тогда сообщил, что пострадали 11 американских солдат. Через восемь дней цифра увеличилась в три раза — представитель военного ведомства Джонатан Хоффман заявил о том, что 34 военнослужащих находятся в госпиталях.

Иранское агентство MEHR News после удара по «Айн аль-Асад» сообщило, что около 200 американских солдат было ранено в результате ракетного удара и по меньшей мере 80 погибло. Собеседник агентства отметил, что тела были немедленно вывезены с баз США на вертолетах.

«Девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде», — заявил командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде.

Стоит обратить внимание на еще одну подробность – спустя несколько часов после обстрела базы США в воздухе был замечен медицинский лайнер Boeing C-17A ВВС США, который следовал по маршруту Багдад – Германия. Самолет шел с выключенным транспондером и позволил себя обнаружить лишь в воздушном пространстве Турции. По мнению экспертов, самолет мог вывозить не только пострадавших военнослужащих, но и тела погибших.

После всех этих данных официальные цифры, которые предоставляет Пентагон, говоря о потерях США в Сирии и Ираке, выглядят неубедительно. По последнему отчету ведомства, с лета 2014 года Штаты потеряли в Сирии 89 человек в ходе операции западной коалиции «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

В качестве сравнения можно вспомнить операцию США в Ираке, которая длилась всего на год больше. Вашингтон тогда признал потерю 4432 своих солдат.

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Автор: Роман Самойлов
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