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13:35   28 Января 2020
Россия

Депутат Федоров считает необходимым усилить контроль за провокациями на митингах

Депутат Федоров считает необходимым усилить контроль за провокациями на митингах

Мирная акция протеста в Барселоне у здания парламента переросла в массовые беспорядки. Радикалы атаковали полицейских, поджигали мусорные баки и строили баррикады. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает необходимым усилить государственный контроль по отношению к организаторам уличных беспорядков, чтобы подобные ситуации не повторялись в России. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

Он напомнил, что в РФ законодательство по отношению к беспорядкам на митингах не такое жесткое, как в Европе или США, где полиция может даже расстрелять. Федоров считает, что в нашей стране не помешает пересмотреть законодательство в этой сфере.

«Если мы увидим, что здесь иностранные силы начинают активно раскручивать что-то вроде майдана и активно привлекать уличных боевиков, тогда потребуется усиление», — считает собеседник издания.

Провокаторы на массовых акциях сознательно нарушают законодательство, действуя по отлаженным схемам. Известны случаи, когда им платили почасовые командировочные в случае задержания, отмечает ФАН.

Депутат напомнил, что основа барселонского конфликта лежит в сепаратизме.

«Понятно, что мы тоже в этом вопросе можем быть уязвимы, как Советский Союз, и в этом случае нужно повышать уровень государственного контроля», — заявил Федоров.

Переворачивание автомобилей, нападение на силовиков и битье витрин — далеко не весь перечень беспорядков. Многие эксперт считают, что ужесточение российского законодательства в этой сфере нужно довести хотя бы до уровня Европы.

Напомним, летом и в начале осени «несистемная оппозиция» устроила серию несанкционированных акций из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либералам совершенно законно отказали в регистрации после грубейших нарушений избирательного законодательства, в частности, из-за подделки подписей. журналисты ФАН выяснили, что на митингах действовал агент ЦРУ Стивен Секстон.

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Автор: Арсений Аскольский

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